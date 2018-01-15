Елена Ваенга покорила поклонников фотографией из архива
Елена Ваенга покорила сердца поклонников своей фотографией из архива. На снимке звезде всего 18 лет.
Знаменитая российская певица часто делится с фанатами своими достижениями или кулинарным талантом, который она активно развивает, в микроблоге Instagram. В этот раз звезда решила показать всем своим подписчикам какой она была в 18 лет. Черно-белая фотография покорила многих поклонников творчества Елены Ваенги. Прежде всего, фоловеров привлекли глаза необычайной красоты. Многие назвали их завораживающими, в которых собрана вся магия ее души, а взгляд необычайно взрослой женщины не по годам. Некоторые отметили, что певица совсем не изменилась и разница между фотографиями заключается только в цвете, ведь сейчас они насыщенны гаммой цветов.
Ранее фанаты указывали на заметное похудение Елены Ваенги за прошедший 2017 год. Подтверждение этому стал снимок со дня рождения, на котором звезда позирует в туфлях на шпильке и в кружевной ярко-красной сорочке.
Знаменитая российская певица часто делится с фанатами своими достижениями или кулинарным талантом, который она активно развивает, в микроблоге Instagram. В этот раз звезда решила показать всем своим подписчикам какой она была в 18 лет. Черно-белая фотография покорила многих поклонников творчества Елены Ваенги. Прежде всего, фоловеров привлекли глаза необычайной красоты. Многие назвали их завораживающими, в которых собрана вся магия ее души, а взгляд необычайно взрослой женщины не по годам. Некоторые отметили, что певица совсем не изменилась и разница между фотографиями заключается только в цвете, ведь сейчас они насыщенны гаммой цветов.
Ранее фанаты указывали на заметное похудение Елены Ваенги за прошедший 2017 год. Подтверждение этому стал снимок со дня рождения, на котором звезда позирует в туфлях на шпильке и в кружевной ярко-красной сорочке.
Автор: Самохина Виктория