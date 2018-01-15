В Оксфорде тестирую вакцину, которая будет бороться со всеми штаммами гриппа
До конца 2019 года пройдут испытания новой вакцины от гриппа от оксфордского проекта Vaccitech. Ожидается, что новинка будет эффективна против всех штаммов.
Сейчас вакцина от гриппа обновляется 2 раза в год после совещания ВОЗ, на котором решается против каких штаммов ее изготовлять. Если решение верное, то от гриппа смогут уберечься около 75% вакцинированных. Если же была допущена оплошность, то процент стремительно падает.
Том Эванс, который выступает главой проекта Vaccitech, пытается создать вакцину, которая бы боролась со всеми штаммами гриппа. Сейчас проходит тестирование прививка против всех видов гриппа типа А.
Действие вакцины Тома Эванса разнится от действия традиционной. Вещество действует против белка, который находится в основе у всех видов гриппа, а не как раньше против белков, которыми виды гриппа отличаются.
В тестировании принимает участие 2 тыс. добровольцев, процесс идет уже второй год. Проект собрал 20 млн. фунтов от таких меценатов, как GV, Sequoia China, Oxford Sciences Innovation. Финансов достаточно аж до финала клинических исследований.
Сейчас вакцина от гриппа обновляется 2 раза в год после совещания ВОЗ, на котором решается против каких штаммов ее изготовлять. Если решение верное, то от гриппа смогут уберечься около 75% вакцинированных. Если же была допущена оплошность, то процент стремительно падает.
Том Эванс, который выступает главой проекта Vaccitech, пытается создать вакцину, которая бы боролась со всеми штаммами гриппа. Сейчас проходит тестирование прививка против всех видов гриппа типа А.
Действие вакцины Тома Эванса разнится от действия традиционной. Вещество действует против белка, который находится в основе у всех видов гриппа, а не как раньше против белков, которыми виды гриппа отличаются.
В тестировании принимает участие 2 тыс. добровольцев, процесс идет уже второй год. Проект собрал 20 млн. фунтов от таких меценатов, как GV, Sequoia China, Oxford Sciences Innovation. Финансов достаточно аж до финала клинических исследований.
Автор: Страхова Дарья