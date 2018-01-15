Эксперты: Самым ожидаемым научным событием 2018 года считается пересадка головы живому человеку
Независимые эксперты озвучили самые ожидаемые события в мире науки в нынешнем году, речь идет о экспериментах в медицине и космосе. Предполагается пересадка головы человеку, высадка картофеля на Луне и создание новых препаратов против рака.
По мнению ученых, самым важным событием в научном мире следует считать ожидаемую пересадку головы живому человеку. Уникальная операция запланирована итальянским нейрохирургом Серджио Канаверо. Он официально пообещал срастить голову донора с телом живого человека. Хирург в ноябре 2017 года пересадил мертвую голову на труп, операция длилась 18 часов. Специалист присоединил позвоночник, нервы и кровеносные сосуды. Операцию по пересадке головы живому человеку проведут в КНР, именно эта страна поддержала инициативу Канаверо.
В астрономических кругах заявляют о намерении глубоко исследовать Солнце путём запуска зонда вовнутрь звезды. Параллельно сообщается о намерении отыскать экзопланету, аналогичную Земле. Исследователи сообщили о необходимости найти эффективное лекарство против онкологии и ряда генетических заболеваний. Разрабатывается также проект, когда вместо врача диагнозы начнёт ставить робот.
По мнению ученых, самым важным событием в научном мире следует считать ожидаемую пересадку головы живому человеку. Уникальная операция запланирована итальянским нейрохирургом Серджио Канаверо. Он официально пообещал срастить голову донора с телом живого человека. Хирург в ноябре 2017 года пересадил мертвую голову на труп, операция длилась 18 часов. Специалист присоединил позвоночник, нервы и кровеносные сосуды. Операцию по пересадке головы живому человеку проведут в КНР, именно эта страна поддержала инициативу Канаверо.
В астрономических кругах заявляют о намерении глубоко исследовать Солнце путём запуска зонда вовнутрь звезды. Параллельно сообщается о намерении отыскать экзопланету, аналогичную Земле. Исследователи сообщили о необходимости найти эффективное лекарство против онкологии и ряда генетических заболеваний. Разрабатывается также проект, когда вместо врача диагнозы начнёт ставить робот.
Автор: Семен Зайцев