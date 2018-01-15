Яна Рудковская вспомнила, как боролась за детей
Известный продюсер Яна Рудковская вспомнила, как вместе с подругой Ольгой Слуцкер боролась за детей. Судебные тяжбы длились целых 7 лет. Об этом эффектная блондинка российского шоу-бизнеса рассказала в социальной сети Instagram.
В 2009 году Ольга Слуцкер подала на развод со своим супругом. Она смогла отсудить к экс-мужа множество материальных благ, но Фемида оставила детей жить с сенатором в Израиле.
Одновременно со Слуцкер за своих детей боролась Яна Рудковская, их у нее отобрал Виктор Батурин. После развода он увез несовершеннолетних на полтора года в Калмыкию, а потом в свидетельстве старшего сына Андрея пропала активная запись о материнстве.
Вместе Рудковской и Слуцкер удалось добиться изменения семейного кодекса, и забрали своих детей у бывших мужей. Продюсер поблагодарила светскую львицу за многолетнюю дружбу и внимание к ее семье. Рудковская очень счастлива, что у нее есть такая мудрая, спортивная и красивая подруга, с которой можно брать пример.
В 2009 году Ольга Слуцкер подала на развод со своим супругом. Она смогла отсудить к экс-мужа множество материальных благ, но Фемида оставила детей жить с сенатором в Израиле.
Одновременно со Слуцкер за своих детей боролась Яна Рудковская, их у нее отобрал Виктор Батурин. После развода он увез несовершеннолетних на полтора года в Калмыкию, а потом в свидетельстве старшего сына Андрея пропала активная запись о материнстве.
Вместе Рудковской и Слуцкер удалось добиться изменения семейного кодекса, и забрали своих детей у бывших мужей. Продюсер поблагодарила светскую львицу за многолетнюю дружбу и внимание к ее семье. Рудковская очень счастлива, что у нее есть такая мудрая, спортивная и красивая подруга, с которой можно брать пример.
Автор: Валерия Орлова