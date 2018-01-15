В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации коммунальных отходов
Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой мусора обсудили 12 января в Подмосковье. В Наро-Фоминске был организован круглый стол на тему «Технологии утилизации коммунальных отходов». В мероприятии приняли участие экологи, общественники, представители администрации, эксперты, строители мусоросжигающей энергостанции. Этот проект в округе реализует компания АГК-1, входящая в группу компаний РТ-Инвест. Ее гендиректор Игорь Тимофеев рассказал о проекте. Напомним – в Подмосковье будет построено четыре завода по тепловой переработке отходов в энергию и сырье, один из них будет расположен в Наро-Фоминске.
Основными вопросами, прозвучавшими от экологов и общественников, стали вопросы безопасности. Игорь Тимофеев разъяснил, что завод, построенный по новой японо-швейцарской технологии, не наносит вред окружающей среде. Гендиректор подробно раскрыл схему работы таких станций, заводы станут неотъемлемой частью комплексной системы по обращению с отходами совместно с раздельным сбором, сортировкой и вторичной переработкой. В Наро-Фоминске уже организован пункт приема вторичного сырья от населения и организаций с применением современных технологий и автомобильных весов. Эти меры позволяют гарантировать, что, на заводы будут поступать только отходы, непригодные для вторичного использования.Компания также взяла на себя обязательство высадить весной 16 тыс. саженцев, где озеленить город, будут решать сами нарофоминцы.
Основными вопросами, прозвучавшими от экологов и общественников, стали вопросы безопасности. Игорь Тимофеев разъяснил, что завод, построенный по новой японо-швейцарской технологии, не наносит вред окружающей среде. Гендиректор подробно раскрыл схему работы таких станций, заводы станут неотъемлемой частью комплексной системы по обращению с отходами совместно с раздельным сбором, сортировкой и вторичной переработкой. В Наро-Фоминске уже организован пункт приема вторичного сырья от населения и организаций с применением современных технологий и автомобильных весов. Эти меры позволяют гарантировать, что, на заводы будут поступать только отходы, непригодные для вторичного использования.Компания также взяла на себя обязательство высадить весной 16 тыс. саженцев, где озеленить город, будут решать сами нарофоминцы.
Автор: Роман