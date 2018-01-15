Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.82 USD 56.36
Курс валют на 16.01.2018
exclusive / Общество

В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации коммунальных отходов
Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой мусора обсудили 12 января в Подмосковье. В Наро-Фоминске был организован круглый стол на тему «Технологии утилизации коммунальных отходов». В мероприятии приняли участие экологи, общественники, представители администрации, эксперты, строители мусоросжигающей энергостанции. Этот проект в округе реализует компания АГК-1, входящая в группу компаний РТ-Инвест. Ее гендиректор Игорь Тимофеев рассказал о проекте. Напомним – в Подмосковье будет построено четыре завода по тепловой переработке отходов в энергию и сырье, один из них будет расположен в Наро-Фоминске.
В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации коммунальных отходов

Основными вопросами, прозвучавшими от экологов и общественников, стали вопросы безопасности. Игорь Тимофеев разъяснил, что завод, построенный по новой японо-швейцарской технологии, не наносит вред окружающей среде. Гендиректор подробно раскрыл схему работы таких станций, заводы станут неотъемлемой частью комплексной системы по обращению с отходами совместно с раздельным сбором, сортировкой и вторичной переработкой. В Наро-Фоминске уже организован пункт приема вторичного сырья от населения и организаций с применением современных технологий и автомобильных весов. Эти меры позволяют гарантировать, что, на заводы будут поступать только отходы, непригодные для вторичного использования.Компания также взяла на себя обязательство высадить весной 16 тыс. саженцев, где озеленить город, будут решать сами нарофоминцы.
Автор: Роман
Вчера, 14:43
Читайте также
Загрузка...
В США ведущий в прямом эфире детской передачи
В США любопытная птица влезла в кадр и прервала
Путин обсудил с премьером Италии Джентилони
Михаил Боярский агитирует голосовать за Владимира
Нокаутировавшего Кличко британца назвали королем
Первый за 35 лет публичный кинопоказ прошёл в
ВЦИОМ: 64% россиян считают выборы президента
Николай Басков стал доверенным лицом Путина на
В «Гознаке» предложили подлинность рублей
Всего одного из подавших заявку на гастроли
Жители Франции потребовали от России погасить
В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
Добавление комментария
Последние новости
16.01, 04:00 Ученые обнаружили новый вид карликовых лемуров на
16.01, 03:30 В США ведущий в прямом эфире детской передачи заругался
16.01, 03:00 Ученые: 55% женщин боятся анального секса
16.01, 02:30 Учёные: Ежедневное употребление более 150 мл алкоголя
16.01, 01:59 НАМИ: Сроки поставок авто проекта «Кортеж» на сорваны
16.01, 01:30 Kia разработает серийную версию большого кроссовера
16.01, 01:01 Вокруг саркофага в Чернобыле построят солнечную
16.01, 00:31 В Великобритании создали самую надежную квантовую
16.01, 00:01 В новую версию WhatsApp добавят функцию мгновенного
15.01, 23:40 Ученые подтвердили теорию относительности Эйнштейна на
15.01, 23:20 Компания ZTE представит смартфон с поддержкой 5G в 2018
15.01, 23:00 "Дом-2": Юлия Ефременкова с парнем покидает проект из-за
15.01, 22:40 Яна Рудковская вспомнила, как боролась за детей
15.01, 22:20 Ученые: Технология редактирования генов CRISPR не
15.01, 22:10 Футуристичный кроссовер Nissan Xmotion получил семь
15.01, 22:00 Renault выпустит бюджетный компактный кроссовер на
15.01, 21:52 В США любопытная птица влезла в кадр и прервала прогноз
15.01, 21:46 В Лондоне во время записи нового альбома умерла солистка
15.01, 21:40 "Дом-2": Александр Задойнов не разрешает бывшей жене
15.01, 21:20 В Санкт-Петербурге погиб школьник
Новости партнеров