Ученые подтвердили теорию относительности Эйнштейна на примере трио «мертвых звезд»
Ученые из университета Амстердама подтвердили правдивость теории относительности Эйнштейна на примере трио «мертвых звезд» - двух белых карликов и одного пульсара. Оказалось, что гравитация на самом деле способна искривлять временное пространство.
Группа исследователей во главе с Анной Арчибальд наблюдали за системой J0337+1715, расположенной в созвездии Тельца. Они пытались доказать теорию относительности, гласящую, что световые частицы с различной длиной волны должны из космоса достичь земной поверхности в одно время даже при прохождении через гравитационные поля разной мощности. Аналогичный процесс происходит в сгустках энергии и других объектах.
Наблюдая за системой «мертвых звезд» через телескоп GBT, ученые доказали, что сигналы, исходящие от пульсара, достигали поверхности Голубой планеты практические через равнозначные промежутки времени. Данное открытие позволило в очередной раз доказать правдивость самой обсуждаемой теории Эйнштейна.
Ранее теорию Эйнштейна попытались разгадать физики.
Группа исследователей во главе с Анной Арчибальд наблюдали за системой J0337+1715, расположенной в созвездии Тельца. Они пытались доказать теорию относительности, гласящую, что световые частицы с различной длиной волны должны из космоса достичь земной поверхности в одно время даже при прохождении через гравитационные поля разной мощности. Аналогичный процесс происходит в сгустках энергии и других объектах.
Наблюдая за системой «мертвых звезд» через телескоп GBT, ученые доказали, что сигналы, исходящие от пульсара, достигали поверхности Голубой планеты практические через равнозначные промежутки времени. Данное открытие позволило в очередной раз доказать правдивость самой обсуждаемой теории Эйнштейна.
Ранее теорию Эйнштейна попытались разгадать физики.
Автор: Джанабилова Татьяна П