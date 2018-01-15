Филипп Киркоров и Екатерина Варнава «порвали в клочья» сонное Майами
Известный российский артист Филипп Киркоров со своими детьми в Майами. Недавно он сходил на концерт Comedy Women, где выступала и Екатерина Варнава. Вместе им удалось "порвать в клочья" сонный город.
Компанию звездной семье составляют известные российские исполнители и артисты Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, участники юмористического шоу Comedy Woman и многие другие.
В профиле короля отечественной эстрады появилась фотография, в центре которой запечатлена эффектная Екатерина Варнава. Киркоров в своем посте рассказал, что Старый Новый год провел вдали от Москвы, но в компании хороших друзей. Он поблагодарил команду Comedy Women за качественный юмор.
Компанию звездной семье составляют известные российские исполнители и артисты Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, участники юмористического шоу Comedy Woman и многие другие.
В профиле короля отечественной эстрады появилась фотография, в центре которой запечатлена эффектная Екатерина Варнава. Киркоров в своем посте рассказал, что Старый Новый год провел вдали от Москвы, но в компании хороших друзей. Он поблагодарил команду Comedy Women за качественный юмор.
Автор: Гундерин Сергей