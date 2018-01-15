Алена Водонаева из-за землетрясения на Бали пережила страшную ночь
Алена Водонаева из-за землетрясения на Бали пережила страшную ночь. Толчки начались, когда экс-участница проекта «Дом-2» с супругом спала в гостиничном номере. Соответствующий пост появился в микроблоге Instagram.
«Бали – многогранный остров с рисовыми плантациями и вулканом Асунг. Ночь выдалась бессонная. Мне удалось заснуть только утром, потому что в час ночи началось землетрясение. Аналогичные чувства я испытывала в Мексике. Леша подумал, что это я кровать трясу. На улице все было тихо, животные вели себя спокойно, поэтому неприятные ощущения быстро прошли.
Водонаева считает, что медовый месяц на этой ноте можно считать завершенным. Ведущая отдохнула, получила порцию адреналина и намерена вернуться в Россию.
Ранее Водонаева купила в Мексике платье за три рубля.
«Бали – многогранный остров с рисовыми плантациями и вулканом Асунг. Ночь выдалась бессонная. Мне удалось заснуть только утром, потому что в час ночи началось землетрясение. Аналогичные чувства я испытывала в Мексике. Леша подумал, что это я кровать трясу. На улице все было тихо, животные вели себя спокойно, поэтому неприятные ощущения быстро прошли.
Водонаева считает, что медовый месяц на этой ноте можно считать завершенным. Ведущая отдохнула, получила порцию адреналина и намерена вернуться в Россию.
Ранее Водонаева купила в Мексике платье за три рубля.
Автор: Джанабилова Татьяна П