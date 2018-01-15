Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.82 USD 56.36
Курс валют на 16.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Алена Водонаева из-за землетрясения на Бали пережила страшную ночь
Алена Водонаева из-за землетрясения на Бали пережила страшную ночь. Толчки начались, когда экс-участница проекта «Дом-2» с супругом спала в гостиничном номере. Соответствующий пост появился в микроблоге Instagram.

Алена Водонаева из-за землетрясения на Бали пережила страшную ночь


«Бали – многогранный остров с рисовыми плантациями и вулканом Асунг. Ночь выдалась бессонная. Мне удалось заснуть только утром, потому что в час ночи началось землетрясение. Аналогичные чувства я испытывала в Мексике. Леша подумал, что это я кровать трясу. На улице все было тихо, животные вели себя спокойно, поэтому неприятные ощущения быстро прошли.

Водонаева считает, что медовый месяц на этой ноте можно считать завершенным. Ведущая отдохнула, получила порцию адреналина и намерена вернуться в Россию.

Ранее Водонаева купила в Мексике платье за три рубля.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 15:38
Читайте также
Загрузка...
В США ведущий в прямом эфире детской передачи
В США любопытная птица влезла в кадр и прервала
Путин обсудил с премьером Италии Джентилони
Михаил Боярский агитирует голосовать за Владимира
Нокаутировавшего Кличко британца назвали королем
Первый за 35 лет публичный кинопоказ прошёл в
ВЦИОМ: 64% россиян считают выборы президента
Николай Басков стал доверенным лицом Путина на
В «Гознаке» предложили подлинность рублей
Всего одного из подавших заявку на гастроли
Жители Франции потребовали от России погасить
В Наро-Фоминске обсудили технологии утилизации
Добавление комментария
Последние новости
16.01, 04:00 Ученые обнаружили новый вид карликовых лемуров на
16.01, 03:30 В США ведущий в прямом эфире детской передачи заругался
16.01, 03:00 Ученые: 55% женщин боятся анального секса
16.01, 02:30 Учёные: Ежедневное употребление более 150 мл алкоголя
16.01, 01:59 НАМИ: Сроки поставок авто проекта «Кортеж» на сорваны
16.01, 01:30 Kia разработает серийную версию большого кроссовера
16.01, 01:01 Вокруг саркофага в Чернобыле построят солнечную
16.01, 00:31 В Великобритании создали самую надежную квантовую
16.01, 00:01 В новую версию WhatsApp добавят функцию мгновенного
15.01, 23:40 Ученые подтвердили теорию относительности Эйнштейна на
15.01, 23:20 Компания ZTE представит смартфон с поддержкой 5G в 2018
15.01, 23:00 "Дом-2": Юлия Ефременкова с парнем покидает проект из-за
15.01, 22:40 Яна Рудковская вспомнила, как боролась за детей
15.01, 22:20 Ученые: Технология редактирования генов CRISPR не
15.01, 22:10 Футуристичный кроссовер Nissan Xmotion получил семь
15.01, 22:00 Renault выпустит бюджетный компактный кроссовер на
15.01, 21:52 В США любопытная птица влезла в кадр и прервала прогноз
15.01, 21:46 В Лондоне во время записи нового альбома умерла солистка
15.01, 21:40 "Дом-2": Александр Задойнов не разрешает бывшей жене
15.01, 21:20 В Санкт-Петербурге погиб школьник
Новости партнеров