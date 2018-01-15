Гостиница, в которой репер Pharaoh снял номер, выставила его грязное постельное белье на аукцион
Гостиница «Корстон» выставила грязное постельное белье на аукцион российского репера Pharaoh. Популярный исполнитель выступал в Серпухово и останавливался там на ночь.
Продажа нестираной постели после звезды развернулась прямо на странице гостиницы в соцсети «В контакте». Для того, чтобы доказать подлинность белья отель предоставил фото репера из Instagram, которое было сделано в одном из номеров «Корстон». Фанаты творчества Pharaoh были ошарашены идеей, о чем утверждают в своих комментариях.
Поклонники до конца не уверены в том, что отель намерен продать постельное белье, на котором спал их кумир во время гастролей. Многие утверждают о шутке, закинутой в социальную сеть. Некоторые из почитателей творчества российского репера Pharaoh всерьез намерены получить этот комплект постельного белья, но с одним условием, что его все же не будут стирать. На данный момент ценник за грязную постель перевалил в 100 тысяч рублей. Многие комментаторы отметили, что купят даже за такую цену только лишь ради одного запаха кумира.
Продажа нестираной постели после звезды развернулась прямо на странице гостиницы в соцсети «В контакте». Для того, чтобы доказать подлинность белья отель предоставил фото репера из Instagram, которое было сделано в одном из номеров «Корстон». Фанаты творчества Pharaoh были ошарашены идеей, о чем утверждают в своих комментариях.
Поклонники до конца не уверены в том, что отель намерен продать постельное белье, на котором спал их кумир во время гастролей. Многие утверждают о шутке, закинутой в социальную сеть. Некоторые из почитателей творчества российского репера Pharaoh всерьез намерены получить этот комплект постельного белья, но с одним условием, что его все же не будут стирать. На данный момент ценник за грязную постель перевалил в 100 тысяч рублей. Многие комментаторы отметили, что купят даже за такую цену только лишь ради одного запаха кумира.
Автор: Самохина Виктория