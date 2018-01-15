Орбитальная станция «Тяньгун-1» упадет в марте на Землю
Научная орбитальная станция «Тяньгун-1», запущенная ранее Китаем, упадет на Землю в ближайшее время. Эксперты сообщают о периоде с 15 по 30 марта, объект находится в режиме неконтролируемого полёта.
По информации специалистов, заранее просчитать траекторию падения космической станции не предполагается возможным. Особо отмечено, что «Тяньгун-1» содержит остатки токсичного топлива, речь идёт об отслужившей свой срок орбитальной станции. По мнению экспертов, аппарат должен упасть в акваторию Мирового океана. Объект был запущен на орбиту 29 сентября 2011 года, он был выведен модернизированной ракетой-носителем «Чанчжэн-2F».
Китайские специалисты планировали завершить эксплуатацию станции в 2013 году, но её ресурс позволил использовать объект до 2016 года. Вслед за этим было объявлено о неконтролируемом полёте «Тяньгун-1».
По информации специалистов, заранее просчитать траекторию падения космической станции не предполагается возможным. Особо отмечено, что «Тяньгун-1» содержит остатки токсичного топлива, речь идёт об отслужившей свой срок орбитальной станции. По мнению экспертов, аппарат должен упасть в акваторию Мирового океана. Объект был запущен на орбиту 29 сентября 2011 года, он был выведен модернизированной ракетой-носителем «Чанчжэн-2F».
Китайские специалисты планировали завершить эксплуатацию станции в 2013 году, но её ресурс позволил использовать объект до 2016 года. Вслед за этим было объявлено о неконтролируемом полёте «Тяньгун-1».
Автор: Семен Зайцев