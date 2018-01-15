В Екатеринбурге арестован десятилетиями совершавший преступления маньяк
Гражданина, совершившего в период с 1992 по 2014 год ряд убийств и изнасилований в Екатеринбурге, 11 января арестовали сотрудники полиции. Мужчина, ранее осужденный за подобные преступления, планировал выехать за границу, пытаясь избежать наказания.
Целых 22 года неизвестный орудовал в Екатеринбурге, совершая грабежи и изнасилования в разных частях мегаполиса. 11 января злоумышленника задержали в городе Полевское. Им оказался местный житель 1970 года рождения, который в прошлом уже совершал преступления подобного рода.
Местом нападения мужчина в основном выбирал территорию под мостами или в районе транспортных развязок. Последний из доказанных эпизодов деятельности маньяка датируется 2014 годом, когда он пытался совершить изнасилование, но женщина сумела отбиться от нападавшего. Чтобы выйти на след подозреваемого опрошены более 17 тысяч граждан, проведены соответствующие экспертизы.
Целых 22 года неизвестный орудовал в Екатеринбурге, совершая грабежи и изнасилования в разных частях мегаполиса. 11 января злоумышленника задержали в городе Полевское. Им оказался местный житель 1970 года рождения, который в прошлом уже совершал преступления подобного рода.
Местом нападения мужчина в основном выбирал территорию под мостами или в районе транспортных развязок. Последний из доказанных эпизодов деятельности маньяка датируется 2014 годом, когда он пытался совершить изнасилование, но женщина сумела отбиться от нападавшего. Чтобы выйти на след подозреваемого опрошены более 17 тысяч граждан, проведены соответствующие экспертизы.
Автор: Артемов Сергей