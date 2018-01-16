Kia разработает серийную версию большого кроссовера Telluride
Kia разработает серийную версию нового большого кроссовера Telluride. Автомобиль должен заменить в России модель Mohave. Дизайнер корейского концерна Питер Шрейер рассекретил планы компании на автошоу в Детройте.
Грегори Гийом, конструктор Kia Motors Europe, считает, что в Европе Telluride окажется невостребованным, чего не скажешь о США. В России потребители охотно покупают Mohave, поэтому большой семиместный кроссовер придется им по нраву.
В 2016 году в Детройте впервые показали концепт Telluride. Серийная версия кроссовера, построенного на базе удлиненной Sorento, станет новым флагманом концерна и навсегда вытеснит с рынка Mohave.
Kia Telluride получит колесные диски на 22 дюйма, солидную радиаторную решетку, распашные двери, спойлер, двухпатрубную выхлопную систему, светодиодную оптику. В салоне модели установлены два ряда сидений, способных откидываться в горизонтальное состояние для увеличения размеров багажника и комфорта пассажиров.
Грегори Гийом, конструктор Kia Motors Europe, считает, что в Европе Telluride окажется невостребованным, чего не скажешь о США. В России потребители охотно покупают Mohave, поэтому большой семиместный кроссовер придется им по нраву.
В 2016 году в Детройте впервые показали концепт Telluride. Серийная версия кроссовера, построенного на базе удлиненной Sorento, станет новым флагманом концерна и навсегда вытеснит с рынка Mohave.
Kia Telluride получит колесные диски на 22 дюйма, солидную радиаторную решетку, распашные двери, спойлер, двухпатрубную выхлопную систему, светодиодную оптику. В салоне модели установлены два ряда сидений, способных откидываться в горизонтальное состояние для увеличения размеров багажника и комфорта пассажиров.
Автор: Джанабилова Татьяна П