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«АвтоВАЗ» оснастил системой «ЭРА-ГЛОНАСС» три модели LADA
Руководство компании АвтоВАЗ приняло решение оснастить модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» три модели, в числе которых Granta, Kalina и Largus. В результате стоимость вышеназванных транспортных средств увеличилась на 6 тысяч рублей.

«АвтоВАЗ» оснастил системой «ЭРА-ГЛОНАСС» три модели LADA


Ранее АвтоВАЗ устанавливал «ЭРУ-ГЛОНАСС» только на свои новейшие модели - Vesta и XRAY. 10 января нынешнего года производитель снова начал принимать участие в госпрограммах под названием «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а там присутствие данной системы является обязательным. В связи с этим автокомпания и приняла соответствующее решение.

В 2017 году АвтоВАЗ смог реализовать 45% выпускаемых транспортных средств с использованием государственных программ поддержки рынка. Всего в прошлом году дилеры продали 311,5 тысяч машин. Показатель превышает результат минувшего отчетного периода на 17%.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 15:44
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