Автоконцерн Renault установил новый мировой рекорд продаж за 2017 год
Автоконцерн Renault в 2017 году продала рекордное количество автомобилей на мировом автомобильном рынке. Цифра в покупках новинок от французского производителя превысила 3,76 млн. единиц техники.
Эксперты утверждают, что спрос на автомобили от Renault растут уже 5 год. Подтверждение этому является доля приобретений в 4% из всех доступных моделей, марок и фирм.
По данным представителей автоконцерна, процент продаж на европейском рынке авто вырос до показателя 5,6%, в Америке наблюдается рост до 9,9%, а на территории Евразии до 13,6%.
В России спрос на иномарки от Renault увеличился на 12,2%. К тому же усовершенствованные модели и новинки от данного автоконцерна приобрели в количестве более 2,67 млн., тогда как Lada может похвастаться только показателем в 335,6 тысяч машин. Dacia тоже не смогла продать большое количество авто, хотя признана одной из самой популярной и востребованной техник в мире. Данный бренд смог реализовать только 655,2 тысячи машин.
Эксперты утверждают, что спрос на автомобили от Renault растут уже 5 год. Подтверждение этому является доля приобретений в 4% из всех доступных моделей, марок и фирм.
По данным представителей автоконцерна, процент продаж на европейском рынке авто вырос до показателя 5,6%, в Америке наблюдается рост до 9,9%, а на территории Евразии до 13,6%.
В России спрос на иномарки от Renault увеличился на 12,2%. К тому же усовершенствованные модели и новинки от данного автоконцерна приобрели в количестве более 2,67 млн., тогда как Lada может похвастаться только показателем в 335,6 тысяч машин. Dacia тоже не смогла продать большое количество авто, хотя признана одной из самой популярной и востребованной техник в мире. Данный бренд смог реализовать только 655,2 тысячи машин.
Автор: Самохина Виктория