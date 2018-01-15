Мобильное приложение находит двойников на картинах великих художников
Мобильное приложение Arts & Culture от Google позволяет пользователю отыскать собственных двойников на картинах известных художников. Сервис содержит мультимедийные данные из семидесяти различных музеев мира.
Приложение использует картины находящиеся в базе и сопоставляет их с фотографией лица пользователя. Несмотря на обширную базу сам процесс поиска, благодаря использованию продвинутых технологий и новейших алгоритмов, проходит достаточно быстро.
Само приложение Arts & Culture существует уже достаточно давно, но только сейчас с помощью данного обновления и нового интерфейса оно приобрело значительную популярность среди рядового обывателя.
Сервис несет искусство в массы, а не является узкопрофильным инструментом. Отметим, что приложение доступно для пользователей устройств, работающих на платформах IOS и Android.
Приложение использует картины находящиеся в базе и сопоставляет их с фотографией лица пользователя. Несмотря на обширную базу сам процесс поиска, благодаря использованию продвинутых технологий и новейших алгоритмов, проходит достаточно быстро.
Само приложение Arts & Culture существует уже достаточно давно, но только сейчас с помощью данного обновления и нового интерфейса оно приобрело значительную популярность среди рядового обывателя.
Сервис несет искусство в массы, а не является узкопрофильным инструментом. Отметим, что приложение доступно для пользователей устройств, работающих на платформах IOS и Android.
Автор: Гундерин Сергей