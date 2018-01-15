Всего одного из подавших заявку на гастроли российских артистов не впустили на территорию Украины
В рамках закона Украины о необходимости разрешения спецслужб страны для организации гастролей представителей России на территории Украины, СБУ рассмотрело 50 заявок организацию гастролей российских артистов. Лишь одному артисту украинские спецслужбы отказали в разрешении.
Ранее президентом Украины был подписан закон, согласно которому для выступления территории его страны российским артистам необходимо наличие соответствующего разрешения от Службы Безопасности Украины. Как стало известно украинским СМИ, в спецслужбы поступило около 50 заявок на разрешение гастролей от российских исполнителей. На запрос, который был направлен прессой в СБУ, в ведомстве ответили, что запретили въезд лишь одному представителю российской культуры. Имя артиста, которому запретили деятельность на территории Украины не разглашается, чтобы не наносить ущерб его репутации.
Ранее президентом Украины был подписан закон, согласно которому для выступления территории его страны российским артистам необходимо наличие соответствующего разрешения от Службы Безопасности Украины. Как стало известно украинским СМИ, в спецслужбы поступило около 50 заявок на разрешение гастролей от российских исполнителей. На запрос, который был направлен прессой в СБУ, в ведомстве ответили, что запретили въезд лишь одному представителю российской культуры. Имя артиста, которому запретили деятельность на территории Украины не разглашается, чтобы не наносить ущерб его репутации.
Автор: Артемов Сергей