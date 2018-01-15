Под Астраханью один подросток погиб при наезде пьяного водителя
13 января, в вечерние часы, под Астраханью один 14-летний подросток погиб при наезде пьяного водителя. Сведения о ДТП, произошедшем на автомагистрали «Астрахань – Красный Яр», появились в СМИ.
Сообщается, подростки возвращались с дискотеки по мосту, пролегающему через ерик Воробьевский. Внезапно на них выехал автомобиль Lada. Пьяная пассажирка автомобиля (1976 г.р.) и трое молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет с переломами и многочисленными травмами доставлены в медучреждение.
Водитель задержан. Медицинская экспертиза подтвердила, что 39-летний мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Заведено уголовное дело, детали трагедии устанавливаются. Движение по участку, на котором произошло ДТП, ограничено из-за плохого состояния дорожного покрытия.
Ранее в Астрахани в аварии погиб экс-депутат с супругой.
Сообщается, подростки возвращались с дискотеки по мосту, пролегающему через ерик Воробьевский. Внезапно на них выехал автомобиль Lada. Пьяная пассажирка автомобиля (1976 г.р.) и трое молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет с переломами и многочисленными травмами доставлены в медучреждение.
Водитель задержан. Медицинская экспертиза подтвердила, что 39-летний мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Заведено уголовное дело, детали трагедии устанавливаются. Движение по участку, на котором произошло ДТП, ограничено из-за плохого состояния дорожного покрытия.
Ранее в Астрахани в аварии погиб экс-депутат с супругой.
Автор: Джанабилова Татьяна П