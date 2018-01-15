Nintendo Switch получит эмулятор через 10 месяцев после выхода
Разработчики-энтузиасты VGMOOSE анонсировали общественности эмулятор для игры Nintendo Switch — Yuzu. Группе хакеров удалось взломать систему защиты японской компании после 10 месяцев с момента её выпуска.
Сообщается, что ранее та же команда спроектировала и выпустила эмулятор для консоли Nintendo 3DS – Citra. Объявлено, что программа пока не имеет предполагаемой даты релиза, но коллектив разработчиков настроен решительно. В самое ближайшее период времени хакеры планируют поделиться во всемирной сети, рассказав геймерам о технических подробностях Yuzu.
Параллельно будет продемонстрирован процесс работы нового приложения. Особо отмечено, что эмулятор будет доступен на Linux, Mac и Windows. В скором времени все желающие смогут опробовать новые игровые продукты Super Mario Odyssey и Breath of the Wild.
Сообщается, что ранее та же команда спроектировала и выпустила эмулятор для консоли Nintendo 3DS – Citra. Объявлено, что программа пока не имеет предполагаемой даты релиза, но коллектив разработчиков настроен решительно. В самое ближайшее период времени хакеры планируют поделиться во всемирной сети, рассказав геймерам о технических подробностях Yuzu.
Параллельно будет продемонстрирован процесс работы нового приложения. Особо отмечено, что эмулятор будет доступен на Linux, Mac и Windows. В скором времени все желающие смогут опробовать новые игровые продукты Super Mario Odyssey и Breath of the Wild.
Автор: Семен Зайцев