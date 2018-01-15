УАЗ в 2017 году увличил экспорт авто на 47%
Экспорт авто марки УАЗ за 2017 год увеличился на 47%. Общий объём проведенных поставок за отчетные период достиг 5,1 тысячи автомобилей.
На территорию стран Северной и Южной Америк, Африки, Азии. В ближнее зарубежье за 2017-й год отправили 1,124 тысячи автомобилей, произведенных УАЗ. На территорию государств дальнего зарубежья экспорт нарастили на 78%. При этом рекордные поставки были произведены в Монголию, Эквадор, Китай.
В СНГ реализовали 3,977 тысячи автомобилей. Этот показатель на 40% превышает значение поставок, проведенных за 2016 год. В Казахстан передали 2,151 тысячи единиц автотранспортных средств марки УАЗ.
На территорию стран Северной и Южной Америк, Африки, Азии. В ближнее зарубежье за 2017-й год отправили 1,124 тысячи автомобилей, произведенных УАЗ. На территорию государств дальнего зарубежья экспорт нарастили на 78%. При этом рекордные поставки были произведены в Монголию, Эквадор, Китай.
В СНГ реализовали 3,977 тысячи автомобилей. Этот показатель на 40% превышает значение поставок, проведенных за 2016 год. В Казахстан передали 2,151 тысячи единиц автотранспортных средств марки УАЗ.
Автор: Валерий Антонов