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УАЗ в 2017 году увличил экспорт авто на 47%
Экспорт авто марки УАЗ за 2017 год увеличился на 47%. Общий объём проведенных поставок за отчетные период достиг 5,1 тысячи автомобилей.

УАЗ в 2017 году увличил экспорт авто на 47%


На территорию стран Северной и Южной Америк, Африки, Азии. В ближнее зарубежье за 2017-й год отправили 1,124 тысячи автомобилей, произведенных УАЗ. На территорию государств дальнего зарубежья экспорт нарастили на 78%. При этом рекордные поставки были произведены в Монголию, Эквадор, Китай.

В СНГ реализовали 3,977 тысячи автомобилей. Этот показатель на 40% превышает значение поставок, проведенных за 2016 год. В Казахстан передали 2,151 тысячи единиц автотранспортных средств марки УАЗ.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 15:41
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