Ольга Зарубина рассказала о переломах своей матери и нападках Шепелева
Актриса Ольга Зарубина поделилась с фанатами семейной бедой. Оказалось, мама артистки при падении со стула получила плохо заживающий перелом шейки бедра.
Зарубина забрала свою маму домой, рассказав, что жизнь у родственников в США не была для пожилой женщины сахаром. Она мечтала вернуться в Россию, но ей не давали связаться с дочерью.
Зарубина вспомнила, как родственники набросились на нее в программе «На самом деле», назвав плохой матерью для Киры, родившейся от Александра Малинина. Эту злость ее сводная сестра с детьми унаследовала от отчима актрисы, который оказался жестоким человеком.
«Дмитрий Шепелев проявил не профессионализм и набросился на меня, словно овчарка. Я ему плохого ничего не делала и, он должен был сохранять нейтралитет. Мне даже не дали ответить на обвинения», - рассказала Зарубина.
Ранее Зарубина пожалела, что мало изменяла Малинину.
Зарубина забрала свою маму домой, рассказав, что жизнь у родственников в США не была для пожилой женщины сахаром. Она мечтала вернуться в Россию, но ей не давали связаться с дочерью.
Зарубина вспомнила, как родственники набросились на нее в программе «На самом деле», назвав плохой матерью для Киры, родившейся от Александра Малинина. Эту злость ее сводная сестра с детьми унаследовала от отчима актрисы, который оказался жестоким человеком.
«Дмитрий Шепелев проявил не профессионализм и набросился на меня, словно овчарка. Я ему плохого ничего не делала и, он должен был сохранять нейтралитет. Мне даже не дали ответить на обвинения», - рассказала Зарубина.
Ранее Зарубина пожалела, что мало изменяла Малинину.
Автор: Джанабилова Татьяна П