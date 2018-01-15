Модель из США лишилась ног после использования тампона с инфекцией
В США модель Лорен Вассер лишилась ног вследствие использования тампона, на котором была инфекция стафилококка. Несколько лет назад она осталась без ноги из-за этого, а теперь ей ампутировали и вторую. Она сообщила об этом на странице личного аккаунта в Instagram.
Сам случай использования зараженного тампона состоялся еще в 2012 году. Бактерия спровоцировала инфекционно-токсический шок, который медики вначале посчитали гриппом. Впоследствии самочувствие модели ухудшилось, она пережила сердечный приступ и попала в реанимацию. Следующим этапом стала гангрена ног. На правой ноге медики провели ампутацию ступни с частью голени, на левой - пальцев.
Помимо этого, медики дали рекомендацию ампутировать и левую ногу, но Вассер надеялась, что её удастся сохранить. В ноябре прошлого года она сообщила об этом случае во время интервью, а также сообщила, что левую ногу также потребуется ампутировать. Модель призвала власти США утвердить законопроект для обязательства производителей женских гигиенических продуктов указывать состав применяемых компонентов, а также отмечать потенциальную опасность для здоровья. Соответствующий документ рассматривался 10 раз с 1997 года, но ни разу не был принят.
Сам случай использования зараженного тампона состоялся еще в 2012 году. Бактерия спровоцировала инфекционно-токсический шок, который медики вначале посчитали гриппом. Впоследствии самочувствие модели ухудшилось, она пережила сердечный приступ и попала в реанимацию. Следующим этапом стала гангрена ног. На правой ноге медики провели ампутацию ступни с частью голени, на левой - пальцев.
Помимо этого, медики дали рекомендацию ампутировать и левую ногу, но Вассер надеялась, что её удастся сохранить. В ноябре прошлого года она сообщила об этом случае во время интервью, а также сообщила, что левую ногу также потребуется ампутировать. Модель призвала власти США утвердить законопроект для обязательства производителей женских гигиенических продуктов указывать состав применяемых компонентов, а также отмечать потенциальную опасность для здоровья. Соответствующий документ рассматривался 10 раз с 1997 года, но ни разу не был принят.
Автор: Валерий Антонов