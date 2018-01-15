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Анна Седокова показала большую грудь в откровенном сарафане
Известная певица и телеведущая Анна Седокова показала поклонникам большую грудь в летнем сарафане. Сейчас артистка находится на отдыхе вместе со своими детьми. Соответствующий снимок появился в профиле Седоковой в социальной сети Instagram.

Анна Седокова показала большую грудь в откровенном сарафане


На фото экс-участница группы «Виа Гра» сидит на газоне, скрестив ноги. Седокова не смотрит в кадр, но ярко улыбается. На снимке волосы артистки и автора песен собраны, а ее образ дополняет лёгких шарф на шее, выполненный в желто-коричневых оттенках. Свою публикацию знаменитость подписала так: «Счастливая».

Летний сарафан Седоковой имеет ярко выраженную линию декольте, которым может похвастаться артистка. Уже неоднократно она говорила, что все части ее тела являются настоящими, певица никогда не обращалась к пластическому хирургу.

За непродолжительное время пост Седоковой собрал огромное количество лайков и положительных комментариев. Нашлись и те, кто написал, что после третьих родов у певицы все еще остались лишние килограммы и на снимке она выглядит крупной. Впрочем, сама исполнительница не обращает внимания на подобные комментарии, поскольку ей всё в себе нравится.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 15:53
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