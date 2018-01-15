Ольга Бузова неприлично станцевала в ресторане в Таиланде
Ольга Бузова неприлично станцевала в одном из ресторанов Таиланда. Как и обещала звезда, она устроила себе «настоящий отдых».
На днях в микроблоге Instagram бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой появилось очаровательное фото в белом летнем сарафане. Популярная певица подписала его словами поздравления со всеми наступившими праздниками и пожелала огромного здоровья всем своим фанатам и подписчикам. В этот же вечер она была замечена в одном из ресторанов Таиланда, где задорно отплясывала под заводную музыку.
По словам очевидцев, которые тоже заглянули в этот ресторан, Ольга Бузова так махала своей разлетающейся юбкой от белого сарафана, что каждый из присутствующих смог разглядеть подобранное для вечера нижнее белье певицы, которое она все же предпочитает носить. Видео с «грязным» танцем позже появилось в сети.
Поклонники отметили, что их кумир проводит свой отдых по полной программе, как она и обещала перед вылетом в Таиланд.
На днях в микроблоге Instagram бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой появилось очаровательное фото в белом летнем сарафане. Популярная певица подписала его словами поздравления со всеми наступившими праздниками и пожелала огромного здоровья всем своим фанатам и подписчикам. В этот же вечер она была замечена в одном из ресторанов Таиланда, где задорно отплясывала под заводную музыку.
По словам очевидцев, которые тоже заглянули в этот ресторан, Ольга Бузова так махала своей разлетающейся юбкой от белого сарафана, что каждый из присутствующих смог разглядеть подобранное для вечера нижнее белье певицы, которое она все же предпочитает носить. Видео с «грязным» танцем позже появилось в сети.
Поклонники отметили, что их кумир проводит свой отдых по полной программе, как она и обещала перед вылетом в Таиланд.
Автор: Самохина Виктория