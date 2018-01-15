В сети появился трейлер второго сезона сериала "Рассказ служанки"
В 2017 году на экраны вышел сериал, снятый по мотивам книги Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Сериал стал одной из лучших премьер прошлого года и даже получил «Эмми».
Поклонники сериала в ожидании продолжения истории, в которой Америка представлена иной, где религия поставлена выше всего остального.
В продолжении сериала будут экранизированы местности и события в г. Гилеад, которые не были описаны Маргарет Этвуд. Второй сезон покажет жизнь сбежавших в Канаде, скрытую от посторонних глаз жизнь элиты Республики и продолжение линии героини Фредовы.
Премьера первой серии второго сезона состоится 25 апреля. Трейлер уже доступен в сети интернет.
Поклонники сериала в ожидании продолжения истории, в которой Америка представлена иной, где религия поставлена выше всего остального.
В продолжении сериала будут экранизированы местности и события в г. Гилеад, которые не были описаны Маргарет Этвуд. Второй сезон покажет жизнь сбежавших в Канаде, скрытую от посторонних глаз жизнь элиты Республики и продолжение линии героини Фредовы.
Премьера первой серии второго сезона состоится 25 апреля. Трейлер уже доступен в сети интернет.
Автор: Страхова Дарья