Певец Шура в компании соседок-пенсионерок учится заново ходить после операции
Певец Шура в компании соседок-пенсионерок учится заново ходить после операции по эндопротезированию. Соответствующий пост артист разместил в микроблоге Instagram.
Александр Медведев признался, что после отхождения наркоза ощутил адскую, ни с чем не сравнимую боль, от которой хочется лезть на стену. Он не мог сдержать эмоции и «выл белугой». Шура не сдается и верит, что реабилитация не займет много времени. Исполнитель намерен вернуться на сцену и радовать фанатов своим творчеством еще хотя бы пять лет.
После завтрака Шура учится ходить, прогуливаясь по больничным коридорам в компании «девочек-припевочек». Так ласково артист называет своих соседок-пенсионерок. На видео показано, как группа пациентов, приободряемая возгласами звезды, преодолевает шаг за шагом на костылях.
Александр Медведев признался, что после отхождения наркоза ощутил адскую, ни с чем не сравнимую боль, от которой хочется лезть на стену. Он не мог сдержать эмоции и «выл белугой». Шура не сдается и верит, что реабилитация не займет много времени. Исполнитель намерен вернуться на сцену и радовать фанатов своим творчеством еще хотя бы пять лет.
После завтрака Шура учится ходить, прогуливаясь по больничным коридорам в компании «девочек-припевочек». Так ласково артист называет своих соседок-пенсионерок. На видео показано, как группа пациентов, приободряемая возгласами звезды, преодолевает шаг за шагом на костылях.
Автор: Джанабилова Татьяна П