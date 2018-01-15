Российско-немецкая группа ученых разрабатывает новый вид антибиотиков
Объединенная группа ученых, состоящая из российских и немецких представителей, займется созданием инновационных антибиотиков. Препарат не будет иметь аналогов.
Работа над разработкой нового антибиотика будет вестись в рамках существующего общего проекта Российского научного фонда и Немецкого научно-исследовательского сообщества. Планируется создание препарата, который будет препятствовать размножению бактерий. Российская сторона проведет на основе результата исследований антибактериальных молекул анализ взаимодействия веществ, а немецкие коллеги проведут исследования в области взаимодействия клеток и антибиотиков.
В результате, ученые намерены воспроизвести малотоксичный препарат для лечения кишечной палочки.
Работа над разработкой нового антибиотика будет вестись в рамках существующего общего проекта Российского научного фонда и Немецкого научно-исследовательского сообщества. Планируется создание препарата, который будет препятствовать размножению бактерий. Российская сторона проведет на основе результата исследований антибактериальных молекул анализ взаимодействия веществ, а немецкие коллеги проведут исследования в области взаимодействия клеток и антибиотиков.
В результате, ученые намерены воспроизвести малотоксичный препарат для лечения кишечной палочки.
Автор: Гундерин Сергей