В «Гознаке» предложили подлинность рублей проверять с помощью мобильного приложения
Подлинность рублей предлагают проверять при помощи мобильных устройств. В «Гознаке» создали специализированное мобильное приложение, посредством которого можно реализовать проверку купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.
Приложение потребовалось по той причине, что россияне пока не успели привыкнуть к виду новых банкнот, из-за чего достаточно часто выражают сомнения в их подлинности. Презентация сервиса пройдет 18 января, после чего приложение отправят в GooglePlay и App Store.
Банк России показала новые дензнаки 12 октября 2017 года. Символы, показанные на новых банкнотах, выбрали по результатам проведения всероссийского конкурса. Теперь знаки номиналом в 200 рублей содержат памятник утонувшим кораблям и пейзаж с Херсонесом Таврическим, а 2000 — космодром восточный и мост для проезда на территорию острова Русский. Новые купюры могут существенно упростить расчет за использование услуг и товаров, уверены в Центробанке.
Приложение потребовалось по той причине, что россияне пока не успели привыкнуть к виду новых банкнот, из-за чего достаточно часто выражают сомнения в их подлинности. Презентация сервиса пройдет 18 января, после чего приложение отправят в GooglePlay и App Store.
Банк России показала новые дензнаки 12 октября 2017 года. Символы, показанные на новых банкнотах, выбрали по результатам проведения всероссийского конкурса. Теперь знаки номиналом в 200 рублей содержат памятник утонувшим кораблям и пейзаж с Херсонесом Таврическим, а 2000 — космодром восточный и мост для проезда на территорию острова Русский. Новые купюры могут существенно упростить расчет за использование услуг и товаров, уверены в Центробанке.
Автор: Валерий Антонов