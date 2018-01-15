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exclusive / Экономика

В «Гознаке» предложили подлинность рублей проверять с помощью мобильного приложения
Подлинность рублей предлагают проверять при помощи мобильных устройств. В «Гознаке» создали специализированное мобильное приложение, посредством которого можно реализовать проверку купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.

В «Гознаке» предложили подлинность рублей проверять с помощью мобильного приложения


Приложение потребовалось по той причине, что россияне пока не успели привыкнуть к виду новых банкнот, из-за чего достаточно часто выражают сомнения в их подлинности. Презентация сервиса пройдет 18 января, после чего приложение отправят в GooglePlay и App Store.

В «Гознаке» предложили подлинность рублей проверять с помощью мобильного приложения


Банк России показала новые дензнаки 12 октября 2017 года. Символы, показанные на новых банкнотах, выбрали по результатам проведения всероссийского конкурса. Теперь знаки номиналом в 200 рублей содержат памятник утонувшим кораблям и пейзаж с Херсонесом Таврическим, а 2000 — космодром восточный и мост для проезда на территорию острова Русский. Новые купюры могут существенно упростить расчет за использование услуг и товаров, уверены в Центробанке.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 16:44
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