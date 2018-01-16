НАМИ: Сроки поставок авто проекта «Кортеж» на сорваны
В НАМИ не давали каких-либо комментариев относительно информации в СМИ о срыве сроков поставок автомобилей проекта «Кортеж». Размещенную в массмедиа информацию не следует считать достоверной.
Ранее сообщалось, что ФГУП НАМИ намерен поставить в конце 2017 года 16 единиц автомобилей отечественного проекта. Речь идёт о модели седана ЕМП-4123, президентском лимузине ЕМП-412311, а также микроавтобусе модели ЕМП-4125. Согласно представленной в СМИ информации, предполагается выпускать ежегодно не менее 300 экземпляров продукции. На первом этапе соберут 150-200 единиц техники в кузовах лимузин, минивэн и седан.
Отмечено, что в роли подрядчиков на некоторых работах выступает ряд китайских компаний. Автомобили получили общую модульную платформу. Она способна нести достаточно мощный силовой агрегат и бронированный кузов.
Ранее сообщалось, что ФГУП НАМИ намерен поставить в конце 2017 года 16 единиц автомобилей отечественного проекта. Речь идёт о модели седана ЕМП-4123, президентском лимузине ЕМП-412311, а также микроавтобусе модели ЕМП-4125. Согласно представленной в СМИ информации, предполагается выпускать ежегодно не менее 300 экземпляров продукции. На первом этапе соберут 150-200 единиц техники в кузовах лимузин, минивэн и седан.
Отмечено, что в роли подрядчиков на некоторых работах выступает ряд китайских компаний. Автомобили получили общую модульную платформу. Она способна нести достаточно мощный силовой агрегат и бронированный кузов.
Автор: Семен Зайцев