В Новой Зеландии упавшая с неба мертвая рыба испортила англичанину отдых
В Новой Зеландии упавшая с неба мертвая рыба испортила отдых англичанину, принимавшему водные процедуры в джакузи. Сведения об инциденте, произошедшем на спа-курорте в Окленде, предоставило издание Daily Mail.
Турист из Портсмута находился в джакузи, когда заметил фонтан брызг, сопровождаемый громким шлепком от удара по голове. Осмотревшись, мужчина заметил на дне мертвую рыбу. Произошедшее озадачило англичанина и сильно испугало трех женщин, сидевших неподалеку от него.
Мужчина показал находку, источающую неприятный запах, семье, которая решила, что рыбу выронила чайка. После фотосессии камбалу скормили птицам. Инцидент расследуется сотрудниками курорта, которые пытаются докопаться до истины, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения.
Турист из Портсмута находился в джакузи, когда заметил фонтан брызг, сопровождаемый громким шлепком от удара по голове. Осмотревшись, мужчина заметил на дне мертвую рыбу. Произошедшее озадачило англичанина и сильно испугало трех женщин, сидевших неподалеку от него.
Мужчина показал находку, источающую неприятный запах, семье, которая решила, что рыбу выронила чайка. После фотосессии камбалу скормили птицам. Инцидент расследуется сотрудниками курорта, которые пытаются докопаться до истины, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения.
Автор: Джанабилова Татьяна П