Ученые: Беременность негативно сказывается на памяти и других функциях мозга
Ученые в ходе проведения исследования выяснили, что беременность негативным образом сказывается на памяти и иных функциях мозга. К такому выводу пришли научные сотрудники, осуществляющие работу на базе Университета Дикина в Австралии.
Как отмечают специалисты, беременность особо отчетливо отражается на памяти. Женщины, готовящиеся стать мамами, становятся забывчивыми, рассеянными и невнимательными.
Ученые проанализировали результаты 20 научных работ, посвященным влиянию беременности на организм. В результате они пришли к выводу, что у будущих мам значительно ухудшаются когнитивные способности на протяжении последнего триместра, если сравнивать их в теми, кто не пребывает в интересном положении. Кроме этого, во время первых шести месяцев наблюдается ухудшение памяти.
Специалисты намерены и дальше проводить исследования в данной области. Они уверены, что им удастся найти еще более серьёзные последствия беременности для мозга. Также ученые намерены разработать соответствующие способы помощи женщинам.
Как отмечают специалисты, беременность особо отчетливо отражается на памяти. Женщины, готовящиеся стать мамами, становятся забывчивыми, рассеянными и невнимательными.
Ученые проанализировали результаты 20 научных работ, посвященным влиянию беременности на организм. В результате они пришли к выводу, что у будущих мам значительно ухудшаются когнитивные способности на протяжении последнего триместра, если сравнивать их в теми, кто не пребывает в интересном положении. Кроме этого, во время первых шести месяцев наблюдается ухудшение памяти.
Специалисты намерены и дальше проводить исследования в данной области. Они уверены, что им удастся найти еще более серьёзные последствия беременности для мозга. Также ученые намерены разработать соответствующие способы помощи женщинам.
Автор: Валерия Орлова