Ученые: проведение уроков на свежем воздухе повышает продуктивность
Американские ученые выяснили, что проведение уроков на свежем воздухе может повысить продуктивность учащихся. Ими были проведены наблюдения за третьеклассниками в течении 10 недель.
Исследователи сравнили результаты полученные ими в ходе наблюдения за поведением детей после уроков в помещении и на улице. Ученые отметили повышение концентрации и внимания учащихся после проведения занятий на свежем воздухе. Следует заметить, что подобный эффект может наблюдаться пока ученики не начинают расценивать занятие проводимое на улице как отдых.
В целом отмечается, что при проведении занятий на свежем воздухе преподаватель способен дольше удерживать внимание учеников на предмете в сравнении с тем же занятием в помещении. Полученные данные будут использованы для дальнейшего изучения влияния окружающей обстановки на эффективность обучения.
Исследователи сравнили результаты полученные ими в ходе наблюдения за поведением детей после уроков в помещении и на улице. Ученые отметили повышение концентрации и внимания учащихся после проведения занятий на свежем воздухе. Следует заметить, что подобный эффект может наблюдаться пока ученики не начинают расценивать занятие проводимое на улице как отдых.
В целом отмечается, что при проведении занятий на свежем воздухе преподаватель способен дольше удерживать внимание учеников на предмете в сравнении с тем же занятием в помещении. Полученные данные будут использованы для дальнейшего изучения влияния окружающей обстановки на эффективность обучения.
Автор: Гундерин Сергей