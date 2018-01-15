Николай Басков стал доверенным лицом Путина на выборах 2018
Популярный исполнитель эстрадных песен Николай Басков стал доверенным лицом Владимира Путина, который баллотируется в президенты в 2018 году. Певца официально утвердили в Центризбиркоме.
В ЦИКе указали, что представлять Путина и агитировать население отдать свой голос в его пользу в этом году будет 259 человек, одним из которых стал Николай Басков. По словам звезды, он стал доверенным лицом кандидата в президенты из-за нестабильной ситуации во всем мире. Певец уточняет, что нынешней глава Российской Федерации может принимать верные решения, от которых зависит будущее всей державы.
Николай Басков считает, что под руководством Владимира Путина страна с каждым днем начинает жить лучше, и полностью поддерживает его, ведь нынешней лидер «точно знает, что делает».
Напомним, что на выборах 2018 года нынешний президент Российской Федерации будет участвовать как самовыдвиженец. На данный момент идет сбор подписей за его кандидатуру по всему государству.
В ЦИКе указали, что представлять Путина и агитировать население отдать свой голос в его пользу в этом году будет 259 человек, одним из которых стал Николай Басков. По словам звезды, он стал доверенным лицом кандидата в президенты из-за нестабильной ситуации во всем мире. Певец уточняет, что нынешней глава Российской Федерации может принимать верные решения, от которых зависит будущее всей державы.
Николай Басков считает, что под руководством Владимира Путина страна с каждым днем начинает жить лучше, и полностью поддерживает его, ведь нынешней лидер «точно знает, что делает».
Напомним, что на выборах 2018 года нынешний президент Российской Федерации будет участвовать как самовыдвиженец. На данный момент идет сбор подписей за его кандидатуру по всему государству.
Автор: Самохина Виктория