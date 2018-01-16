Ученые: 55% женщин боятся анального секса
Результаты одного из последних исследований организации Superdrug показали, что порядка 55% женщин боятся анального секса. В опросе принимали участие не только представительницы слабого пола, но и мужчины.
Всего на вопросы ученых согласились ответить 1000 человек из Европы и США. Их спросили, как они относятся к интимным отношениям и, что больше всего пугает в данном процессе. В результаты выяснилось, что 54,5% женщин обеспокоены идеей полового анального полового акта. Аналогичной позиции придерживаются и 30,5% мужчин, поэтому они не готовы практиковать соответствующий вид секса.
Примерно 56,8% женщин и 42,7% мужчин заявили, что на них находит паника от известной позы «69». При этом обе стороны положительно отозвались об оральном сексе.
Всего на вопросы ученых согласились ответить 1000 человек из Европы и США. Их спросили, как они относятся к интимным отношениям и, что больше всего пугает в данном процессе. В результаты выяснилось, что 54,5% женщин обеспокоены идеей полового анального полового акта. Аналогичной позиции придерживаются и 30,5% мужчин, поэтому они не готовы практиковать соответствующий вид секса.
Примерно 56,8% женщин и 42,7% мужчин заявили, что на них находит паника от известной позы «69». При этом обе стороны положительно отозвались об оральном сексе.
Автор: Валерия Орлова