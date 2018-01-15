Диетологи раскритиковали молочную диету Ким Кардашьян
Диетологи раскритиковали методы похудения Ким Кардашьян, о которых она с радостью рассказывает в микроблоге Instagram. Последнее время звезда придерживается низкокалорийного молочного питания. Информация появилась в издании DailyMail.
На одном из последних снимков Кардашьян предстала перед фанатами на кухне в белом белье, держа в руках упаковку с молочным коктейлем. Во время снижения веса продукт должен заменять несколько приемов пищи. Метод позволил светской львице сохранить идеальную фигуру во время рождественских праздников.
Диетологи уверены, что порция в 130 калорий не может заменить здоровую пищу. Такая четырехнедельная диета считается экстремальной и грозит подорвать здоровье звезды. Чтобы худеть безопасно, человеку достаточно ограничить потребление калорий до 1200. Снижение показателя допустимо только под контролем врача.
Ранее Кардашьян продемонстрировала «голый» снимок.
На одном из последних снимков Кардашьян предстала перед фанатами на кухне в белом белье, держа в руках упаковку с молочным коктейлем. Во время снижения веса продукт должен заменять несколько приемов пищи. Метод позволил светской львице сохранить идеальную фигуру во время рождественских праздников.
Диетологи уверены, что порция в 130 калорий не может заменить здоровую пищу. Такая четырехнедельная диета считается экстремальной и грозит подорвать здоровье звезды. Чтобы худеть безопасно, человеку достаточно ограничить потребление калорий до 1200. Снижение показателя допустимо только под контролем врача.
Ранее Кардашьян продемонстрировала «голый» снимок.
Автор: Джанабилова Татьяна П