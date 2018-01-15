«Дом-2»: Саймон Марданшин запутался в своих отношениях с Маргаритой Овсянниковой
Участник реалити-шоу «Дом-2» Саймон Марданшин рассказал о недавней ссоре с Маргаритой Овсянниковой, молодой человек расстроен. По мнению Марданшина, его приезд в Москву придаст развитие отношениям с девушкой.
Сообщается, что участники популярного проекта «Дом-2» достаточно сильно поссорились, теперь им необходимо приложить максимум усилий, чтобы восстановить отношения. Другие «домочадцы» верят, что молодой мужчина справится. По мнению самого Саймона Марданшина, его возвращение в столицу и участие в престижном конкурсе «Свадьба на миллион» придаст новый импульс романтическим отношениям с Овсянниковой. На популярном телепроекте, как полагает участник, существует атмосфера некоторой расслабленности, именно поэтому влюбленные пары надолго остаются на одном уровне, у них нет развития.
Происходят частые ссоры и недовольства, особенно когда над «строительством любви» работают люди, имеющие различные характеры и жизненные ценности. Именно так происходит, по словам Саймона Марданшина, у него с Маргаритой Овсянниковой.
Сообщается, что участники популярного проекта «Дом-2» достаточно сильно поссорились, теперь им необходимо приложить максимум усилий, чтобы восстановить отношения. Другие «домочадцы» верят, что молодой мужчина справится. По мнению самого Саймона Марданшина, его возвращение в столицу и участие в престижном конкурсе «Свадьба на миллион» придаст новый импульс романтическим отношениям с Овсянниковой. На популярном телепроекте, как полагает участник, существует атмосфера некоторой расслабленности, именно поэтому влюбленные пары надолго остаются на одном уровне, у них нет развития.
Происходят частые ссоры и недовольства, особенно когда над «строительством любви» работают люди, имеющие различные характеры и жизненные ценности. Именно так происходит, по словам Саймона Марданшина, у него с Маргаритой Овсянниковой.
Автор: Семен Зайцев