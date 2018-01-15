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«Ленинград» отметил старый Новый год с фанатами на Бали
Группа «Ленинград» отметила свой 21-й день рождения и Старый новый год на острове Бали. В минувшее воскресенье коллектив дал бесплатный концерт под проливным дождем.

«Ленинград» отметил старый Новый год с фанатами на Бали


Для Бали уже не являются редкостью так называемые «русские сезоны». Несколько лет подряд на острове собираются звезды российского шоу-бизнеса. На этот раз отдыхающих развлекал Сергей Шнуров и вся группировка «Ленинград».

Вход на концерт был абсолютно бесплатным, поэтому на индонезийском острове на берегу океана собралось немало желающих услышать живой концерт артистов. Как писали пользователи социальной сети Instagram, некоторые залезали на специальные конструкции, чтобы лучше увидеть выступление «Ленинграда». По словам фанатов, концерт прошел великолепно: «Земля просто плавилась, Шнур сделал сегодняшний день».

Настроение пришедшим не испортил даже проливной дождь. Концерт «Ленинграда» начался в 30-градусную жару, поэтому осадки на острове многие приняли за так называемое спасение. Выступление группы посетили и многие российские артисты, находящиеся на отдыхе на Бали.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 17:10
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