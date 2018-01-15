В Волгограде 25 января пройдет концерт памяти Дмитрия Хворостовского
В Волгограде 25 января пройдет еще один концерт памяти легендарного исполнителя Дмитрия Хворостовского, скончавшегося от рака в ноябре 2017 года. Мероприятие важное для почитателей его таланта начнется в 18:00 в музее имени Машкова.
Слушатели, которые придут почтить память талантливого оперного певца, насладятся его самыми известными произведениями, среди которых песни военных лет, романсы, классика. На концерте можно будет послушать Елену Наумкину, Ирину Силкину, Ольгу Сабирову, Наталью Мещерякову.
Ранее подобный концерт состоялся в Краснодаре.
Слушатели, которые придут почтить память талантливого оперного певца, насладятся его самыми известными произведениями, среди которых песни военных лет, романсы, классика. На концерте можно будет послушать Елену Наумкину, Ирину Силкину, Ольгу Сабирову, Наталью Мещерякову.
Ранее подобный концерт состоялся в Краснодаре.
Автор: Джанабилова Татьяна П