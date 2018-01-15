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Компьютер превзошел человека при выполнении теста на понимание прочитанного
Впервые компьютер смог превзойти человека при прохождении теста на понимание прочитанного. Результат был получен на основе теста Стэнфордского университета.

Компьютер превзошел человека при выполнении теста на понимание прочитанного


Модель искусственного интеллекта была разработана учеными китайского холдинга Alibaba Group. При прохождении теста модель показала результат в 82,4 бала. Лучший результат полученный человеком составляет 82,3 бала.

Отметим, что опросник Стэнфордского университета Stanford Question Answering Dataset является самым сложным испытанием в области когнитивной обработки текстов. Для оценки способности понимать искусственным интеллектом прочитанное, тест содержит более 100 тысяч вопросов.

Полученный результат уже назван учеными революционным и послужит дальнейшим качественным толчком в области разработок искусственного интеллекта и робототехники.
Автор: Гундерин Сергей
Вчера, 20:50
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