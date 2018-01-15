Наталья Селезнева рассказала, что была близка с Михаилом Державиным
Наталья Селезнева призналась, что с Михаилом Державиным они были близки. Актриса с трепетом вспомнила жизненные моменты, связанные с ним.
Находясь у гроба Михаила Державина, Наталья Селезнева расплакалась и рассказала, что они любили друг друга и были очень близкими в плане юмора. Она вспомнила, как актер постоянно ее разыгрывал и поднимал ей настроение своими шутками. Актриса поделилась смешной историей, когда они встретились в клинике, где Михаил Михайлович пытался похудеть, а она наоборот - поправиться.
Пара Селезневой и Державина запомнилась зрителям из шоу «Кабачок «13 стульев». Режиссер театра сатиры тогда неохотно отпускал актера на съемки из-за ревности. А Державин мандражировал, когда выходил на одну сцену с Андреем Мироновым.
Также Селезнева сказала, что настоящим подарком от Бога для Михаила Михайловича стала его 3-я жена Роксана Бабаян. Супруга бережно заботилась о больном муже, продлевала его жизнь изо всех сил.
Находясь у гроба Михаила Державина, Наталья Селезнева расплакалась и рассказала, что они любили друг друга и были очень близкими в плане юмора. Она вспомнила, как актер постоянно ее разыгрывал и поднимал ей настроение своими шутками. Актриса поделилась смешной историей, когда они встретились в клинике, где Михаил Михайлович пытался похудеть, а она наоборот - поправиться.
Пара Селезневой и Державина запомнилась зрителям из шоу «Кабачок «13 стульев». Режиссер театра сатиры тогда неохотно отпускал актера на съемки из-за ревности. А Державин мандражировал, когда выходил на одну сцену с Андреем Мироновым.
Также Селезнева сказала, что настоящим подарком от Бога для Михаила Михайловича стала его 3-я жена Роксана Бабаян. Супруга бережно заботилась о больном муже, продлевала его жизнь изо всех сил.
Автор: Страхова Дарья