Ученые обнаружили новый вид карликовых лемуров на Мадагаскаре
В ходе исследований на Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид милых лемуров. Они являются самыми крошечными из представителей своего вида.
Мокроносые приматы обладают телом длинной в 17 сантиметров, тогда как их невероятно пышный хвост равен 28 см. Исследователи отмечают, что дальнейшее детальное изучение лемуров сможет привести к открытиям новых неожиданных видов. По предварительным данным, в ближайшее время ученые смогут обнаружить еще около 10 подвидов крошечных и милых созданий на Мадагаскаре.
Зоологи говорят, что многие из найденных видов мадагаскарских лемуров находятся под угрозой исчезновения. Их популяции очень малы, а размножаются они очень редко в условиях дикой природы.
Мокроносые приматы обладают телом длинной в 17 сантиметров, тогда как их невероятно пышный хвост равен 28 см. Исследователи отмечают, что дальнейшее детальное изучение лемуров сможет привести к открытиям новых неожиданных видов. По предварительным данным, в ближайшее время ученые смогут обнаружить еще около 10 подвидов крошечных и милых созданий на Мадагаскаре.
Зоологи говорят, что многие из найденных видов мадагаскарских лемуров находятся под угрозой исчезновения. Их популяции очень малы, а размножаются они очень редко в условиях дикой природы.
Автор: Самохина Виктория