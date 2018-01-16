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Ученые обнаружили новый вид карликовых лемуров на Мадагаскаре
В ходе исследований на Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид милых лемуров. Они являются самыми крошечными из представителей своего вида.

Ученые обнаружили новый вид карликовых лемуров на Мадагаскаре


Мокроносые приматы обладают телом длинной в 17 сантиметров, тогда как их невероятно пышный хвост равен 28 см. Исследователи отмечают, что дальнейшее детальное изучение лемуров сможет привести к открытиям новых неожиданных видов. По предварительным данным, в ближайшее время ученые смогут обнаружить еще около 10 подвидов крошечных и милых созданий на Мадагаскаре.

Зоологи говорят, что многие из найденных видов мадагаскарских лемуров находятся под угрозой исчезновения. Их популяции очень малы, а размножаются они очень редко в условиях дикой природы.
Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 04:00
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