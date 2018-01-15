Светлана Пермякова планирует обвенчаться с отцом своей дочери
Актриса Светлана Перякова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», на которой рассказала, что планирует обвенчаться с отцом своей дочери Варавары. К слову, на шоу пришел и Максим Скрябин, который младше знаменитости на 19 лет. Пара откровенно рассказала о своих отношениях и о планах на будущее.
По словам Скрябина, с Пермяковой он познакомился в социальных сетях, как и первый супруг актрисы, брак с которым продлился недолго. Как рассказала знаменитость, ей сразу понравился молодой человек, ведь, несмотря на возраст, он выглядел серьёзным, ответственным, готовым взять ее под своё крыло.
Сейчас в отношениях Пермяковой и Скрябина всё спокойно. Пара проживает в гражданском браке и не планирует оформлять отношения. По словам звезды «Интернов», многие сыграли свадьбу, а потом все равно развелись, поэтому для нее замужество это не главное. В то же время Пермякова не против венчания со Скрябиным, как заявила актриса, это желание является взаимным.
Рассказала артистка и об отношениях со свекровью, ее она назвала матерью своего избранника и бабушкой дочери Варвары. У Пермяковой были попытки наладить отношения со свекровью, но они оказались безуспешным. По словам Максима Скрябина, недовольство его матери невесткой связано с разницей в возрасте.
По словам Скрябина, с Пермяковой он познакомился в социальных сетях, как и первый супруг актрисы, брак с которым продлился недолго. Как рассказала знаменитость, ей сразу понравился молодой человек, ведь, несмотря на возраст, он выглядел серьёзным, ответственным, готовым взять ее под своё крыло.
Сейчас в отношениях Пермяковой и Скрябина всё спокойно. Пара проживает в гражданском браке и не планирует оформлять отношения. По словам звезды «Интернов», многие сыграли свадьбу, а потом все равно развелись, поэтому для нее замужество это не главное. В то же время Пермякова не против венчания со Скрябиным, как заявила актриса, это желание является взаимным.
Рассказала артистка и об отношениях со свекровью, ее она назвала матерью своего избранника и бабушкой дочери Варвары. У Пермяковой были попытки наладить отношения со свекровью, но они оказались безуспешным. По словам Максима Скрябина, недовольство его матери невесткой связано с разницей в возрасте.
Автор: Валерия Орлова