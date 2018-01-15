Ученые: Ген Wnt может вылечить паралич после травмы спинного мозга
Ученые нашли ген Wnt, который активизирует процесс исцеления спинного мозга вплоть до исчезновения паралича после травмы. Соответствующие участки ДНК были найдены у миног, однако люди имеют их аналог.
«Мы на протяжении многих лет располагали информацией, что даже наиболее значительные травмы в области позвоночника периодически излечиваются у миног, однако мы не представляли какие именно молекулы ответственны за этот процесс. Мы смогли раскрыть все участки генома, активируемые в данном процессе, и готовы начать вычисление последовательностей ДНК, которые прямо отвечают за восстановление спинного мозга», — отметила Она Блум, работающая в составе Института медисследований Файнстина в США.
Ученые сделали самый первый шаг к формированию принципиально новой методики излечения поврежденного нервных тканей позвоночника, наблюдая за прохождением процессов в организме рыб. Основной «активатор» процесса – ген Wnt – имеет связь с развитием зародыша, а также миграцией стволовых клеток. Он не ответственен за восстановление позвоночника, однако включает деятельность иных цепочек: LEF1, FOXC1, NFKB1. Последние работают в отдельных зонах организма и включают в работу еще несколько десятков иных генов.
Открыв данные о цепочке генов, исследователи провели проверку относительно их влияния на процесс регенерации позвоночника миног. После блокировки Wnt рыбам ни разу не удалось восстановить спинной мозг. В то же время большинство генов по своей структуре соответствуют имеющимся у человека участкам ДНК. Таким образом, не исключается, что активация этих цепочек приведет к исцелению парализованных из-за травмы пациентов.
На сегодня ученые создают новые методики для лечения подобных повреждений. Обычно медики пытаются применять стволовые клетки в целях восстановления связей в тканях.
«Мы на протяжении многих лет располагали информацией, что даже наиболее значительные травмы в области позвоночника периодически излечиваются у миног, однако мы не представляли какие именно молекулы ответственны за этот процесс. Мы смогли раскрыть все участки генома, активируемые в данном процессе, и готовы начать вычисление последовательностей ДНК, которые прямо отвечают за восстановление спинного мозга», — отметила Она Блум, работающая в составе Института медисследований Файнстина в США.
Ученые сделали самый первый шаг к формированию принципиально новой методики излечения поврежденного нервных тканей позвоночника, наблюдая за прохождением процессов в организме рыб. Основной «активатор» процесса – ген Wnt – имеет связь с развитием зародыша, а также миграцией стволовых клеток. Он не ответственен за восстановление позвоночника, однако включает деятельность иных цепочек: LEF1, FOXC1, NFKB1. Последние работают в отдельных зонах организма и включают в работу еще несколько десятков иных генов.
Открыв данные о цепочке генов, исследователи провели проверку относительно их влияния на процесс регенерации позвоночника миног. После блокировки Wnt рыбам ни разу не удалось восстановить спинной мозг. В то же время большинство генов по своей структуре соответствуют имеющимся у человека участкам ДНК. Таким образом, не исключается, что активация этих цепочек приведет к исцелению парализованных из-за травмы пациентов.
На сегодня ученые создают новые методики для лечения подобных повреждений. Обычно медики пытаются применять стволовые клетки в целях восстановления связей в тканях.
Автор: Валерий Антонов