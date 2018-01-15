Mercedes-Benz CLS и E-Class дебютировали с 435-сильными «заряженными» гибридами
Mercedes-Benz CLS и E-Class в версии кабриолет и купе дебютировали в Детройте с 435-сильными «заряженными» гибридами. Информацию о новинках предоставила пресс-служба автоконцерна.
Под капотом полноприводных Mercedes-AMG CLS 53 и Е-Class инженеры установили агрегат V-6 объемом на три литра с электроприводным компрессором и турбированным нагревателем, способным генерировать мощность в 435 «лошадей» (520 Нм). Стартер-генератор, размещенный между автоматической коробкой передач 4Matic+ и двигателем, сможет временно повышать отдачу на 22 л.с.
Первую сотню AMG CLS берет за 4,5 секунды, купе E-Class – 4,4 секунды, кабриолет – 4,5 секунды. Максимальный разгон всех представленных моделей не превысит 250 км/час.
В комплектацию новинок вошли электронные ассистенты, развлекательная система с экраном на 12,3 дюймов, перфорированные массажные кресла, четырехпоршневая тормозная система, пневмоподвеска.
Ранее на видео попал новый A-Class.
Под капотом полноприводных Mercedes-AMG CLS 53 и Е-Class инженеры установили агрегат V-6 объемом на три литра с электроприводным компрессором и турбированным нагревателем, способным генерировать мощность в 435 «лошадей» (520 Нм). Стартер-генератор, размещенный между автоматической коробкой передач 4Matic+ и двигателем, сможет временно повышать отдачу на 22 л.с.
Первую сотню AMG CLS берет за 4,5 секунды, купе E-Class – 4,4 секунды, кабриолет – 4,5 секунды. Максимальный разгон всех представленных моделей не превысит 250 км/час.
В комплектацию новинок вошли электронные ассистенты, развлекательная система с экраном на 12,3 дюймов, перфорированные массажные кресла, четырехпоршневая тормозная система, пневмоподвеска.
Ранее на видео попал новый A-Class.
Автор: Джанабилова Татьяна П