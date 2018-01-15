Ирина Шейк показала фото в раю
Знаменитая модель и актриса Ирина Шейк опубликовала фото, на котором находится в раю. Соответствующий снимок появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
Ирина Шейк продолжает отдыхать в тропиках, плескаться в лазурном океане и лежать на белоснежном песке. Недавно модель и молодая мама опубликовала фото без макияжа, ведь мало кому захочется делать мейк на отдыхе.
Поклонники оценили естественный снимок Шейк. По их словам, отсутствие косметики на загорелом лице модели нисколько не портит ее. За непродолжительное время «райский» пост знаменитости собрал огромное количество восторженных комментариев и отметок «мне нравится».
Ирина Шейк продолжает отдыхать в тропиках, плескаться в лазурном океане и лежать на белоснежном песке. Недавно модель и молодая мама опубликовала фото без макияжа, ведь мало кому захочется делать мейк на отдыхе.
Поклонники оценили естественный снимок Шейк. По их словам, отсутствие косметики на загорелом лице модели нисколько не портит ее. За непродолжительное время «райский» пост знаменитости собрал огромное количество восторженных комментариев и отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова