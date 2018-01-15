В Ярославле разыскивается 22-летний местный житель
Разыскивается 22-летний житель Ярославля. Молодой человек вышел из дома 13 января и на данный момент его местонахождение неизвестно.
Мужчина был одет в шапку сине-серого цвета, синие джинсы, бордовый свитер, демисезонную зимнюю куртку и черные кроссовки. Рост приблизительно 175 см. Особые приметы не указаны.
Всем кто имеет любую информацию о его местопребывании просьба сообщать в полицию по телефону 02.
Мужчина был одет в шапку сине-серого цвета, синие джинсы, бордовый свитер, демисезонную зимнюю куртку и черные кроссовки. Рост приблизительно 175 см. Особые приметы не указаны.
Всем кто имеет любую информацию о его местопребывании просьба сообщать в полицию по телефону 02.
Автор: Гундерин Сергей