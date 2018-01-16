В России резко упал в цене iPhone8
Цена на iPhone8 сильно снизилась. С момента выхода эта модель подешевела на 20 %.
У iPhone 8 вместе с популярностью падает и цена. На данный момент этот девайс на 64 Гб можно приобрести за 45 тыс. рублей. Эта модель резко подешевела, сейчас стоимость самая низкая с момента выхода смартфона. В разных регионах России цены колеблются. Так в Казани, например, не найти iPhone8 дешевле 49 тыс. рублей.
Всего 3 месяца понадобилось, чтоб эта модель потеряла 20% своей начальной стоимости.
У iPhone 8 вместе с популярностью падает и цена. На данный момент этот девайс на 64 Гб можно приобрести за 45 тыс. рублей. Эта модель резко подешевела, сейчас стоимость самая низкая с момента выхода смартфона. В разных регионах России цены колеблются. Так в Казани, например, не найти iPhone8 дешевле 49 тыс. рублей.
Всего 3 месяца понадобилось, чтоб эта модель потеряла 20% своей начальной стоимости.
Автор: Страхова Дарья