Рустам Солнцев призвал супругу Аршавина одуматься
Рустам Солнцев призвал супругу Аршавина остановиться, успокоиться и одуматься, блогер предлагает жене известного спортсмена перестать скандалить. Экс-участник телепроекта «Дом-2» напомнил молодой женщине, что она не майор спецслужб, а молодая мать.
Шоумен регулярно ведёт свою рубрику «МамаДорогая» в ней экс-участник «Дома-2» излагает своё видение линии поведения некоторых российских знаменитостей. Солнцев анализирует актуальные происшествия с участием звёзд. Речь идёт о скандальной ситуации из-за отказа Аршавиной пристегнуть ремень во время подготовки самолёта к вылету. Молодая женщина вместе с ребёнком находилась на борту лайнера. В характерной манере Рустам Солнцев изложил личное видение произошедшего. Самолет компании «Аэрофлот» должен был вылететь в Казахстан, Алиса Аршавина в это время хотела поменять подгузник ребёнку. Вследствие возникшей сложной ситуации из-за отказа пристегнуть ремень вылет рейса задержали.
По мнению блогера, необходимо остановить череду нападок, которым подверглась стюардесса «Аэрофлота». Солнцев признался молодой маме в своих симпатиях, но при этом экс-участник реалити-шоу призвал Аршавину умерить пыл.
Шоумен регулярно ведёт свою рубрику «МамаДорогая» в ней экс-участник «Дома-2» излагает своё видение линии поведения некоторых российских знаменитостей. Солнцев анализирует актуальные происшествия с участием звёзд. Речь идёт о скандальной ситуации из-за отказа Аршавиной пристегнуть ремень во время подготовки самолёта к вылету. Молодая женщина вместе с ребёнком находилась на борту лайнера. В характерной манере Рустам Солнцев изложил личное видение произошедшего. Самолет компании «Аэрофлот» должен был вылететь в Казахстан, Алиса Аршавина в это время хотела поменять подгузник ребёнку. Вследствие возникшей сложной ситуации из-за отказа пристегнуть ремень вылет рейса задержали.
По мнению блогера, необходимо остановить череду нападок, которым подверглась стюардесса «Аэрофлота». Солнцев признался молодой маме в своих симпатиях, но при этом экс-участник реалити-шоу призвал Аршавину умерить пыл.
Автор: Семен Зайцев