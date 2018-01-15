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В Тольятти пьяный водитель сбил 2-х женщин и врезался в остановку
В Тольятти водитель, пребывавший в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта сбил 2-х женщин. Инцидент случился приблизительно в 06:25 при участии автомобиля модели LADA Granta. Транспортное средство двигалось по улице Мичурина в направлении Ленина, отмечается в пресс-центре ГУ МВД РФ по Самарской области.

В Тольятти пьяный водитель сбил 2-х женщин и врезался в остановку


В соответствии с предварительными сведениями, после нарушения ПДД водитель не смог справиться с управлением транспортным средством и въехал в снежный вал. При этом был совершен наезд на женщин, возраст которых составлял 53 и 58 лет. Авто врезалось в конструкцию павильона остановки.

У женщин диагностировали травмы в области головы. Пострадавших экстренно доставили в медучреждение. Как отмечается в сообщении правоохранителей, осмотр показал наличие признаков опьянения у водителя авто. Проходить процедуру медосвидетельствования он отказался. Против мужчины собирают данные по административному правонарушению. По случаю ДТП проводится проверка.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 17:50
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