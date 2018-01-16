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exclusive / Наука

Ученые установили связь между силой веры и здоровьем человека
Люди, которые сталкиваются с определенными трудностями в своей вере, с большей вероятностью будут иметь проблемы со здоровьем. Об этом говорят результаты нового исследования. По словам ученых, социально-экономический статус человека играет определенную роль в данном вопросе.

Ученые установили связь между силой веры и здоровьем человека


Цель научной работы заключалась в том, чтобы узнать, как религиозная вовлеченность может способствовать укреплению здоровья и влиять на благополучие. Авторы исследования заинтересованы в духовной борьбе, потому что она дает возможность более сбалансировано взглянуть на отношения, предполагая, что религиозное участие не всегда могло быть полезным.

Ученые спросили участников эксперимента, сердились ли они на Бога или же на религию, беспокоились по поводу того, что проблемы у них появились из-за злых духов или же дьяволов, чувствовали ли себя виноватыми за то, что не соответствовали неким моральным стандартам, волновал ли факт отсутствия конечной цели существования.

В результаты научные сотрудники обнаружили, что сильная духовная борьба связана с теми или иными симптомами болезни, ведь религия может служить источником стресса.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:05
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