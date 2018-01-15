Infinitis Q Inspiration Concept объединил просторные салоны и компактные моторы
Флагманский седан Infinitis Q Inspiration Concept объединил просторные салоны и компактные моторы. Автомобиль дебютировал 15 января на Детройтском автосалоне.
Infinitis Q станет прототипом седана Q70, который должен появиться на рынке в 2019 или 2020 году. Автомобиль получил удлиненный кузов, двойную решетку радиатора, вентиляционные отверстия на колесах, фары со светодиодными полосками. Задняя часть не имеет стойки и напоминает фастбэк.
«Автомобили премиум класса стали консервативными. Infiniti Q Inspiration, наоборот, получил новых технологии и современный дизайн, который должен понравиться молодежи», - рассказал вице-президент компании Христан Менье.
Под капотом модели Q установлен 4-цилиндровый мотор VC Turbo, сочетающий мощь бензинового агрегата с эффективностью гибридного или дизельного. В салоне инновационного Infiniti имеются темно-серые березовые поверхности, вставки из черной кожи и металла. Для удобства пассажиров увеличено пространство для ног. Каждое сидение оснащено сенсорным экраном с режимом медитации.
Ранее в Сети появился тизер нового Infinitis Q.
Infinitis Q станет прототипом седана Q70, который должен появиться на рынке в 2019 или 2020 году. Автомобиль получил удлиненный кузов, двойную решетку радиатора, вентиляционные отверстия на колесах, фары со светодиодными полосками. Задняя часть не имеет стойки и напоминает фастбэк.
«Автомобили премиум класса стали консервативными. Infiniti Q Inspiration, наоборот, получил новых технологии и современный дизайн, который должен понравиться молодежи», - рассказал вице-президент компании Христан Менье.
Под капотом модели Q установлен 4-цилиндровый мотор VC Turbo, сочетающий мощь бензинового агрегата с эффективностью гибридного или дизельного. В салоне инновационного Infiniti имеются темно-серые березовые поверхности, вставки из черной кожи и металла. Для удобства пассажиров увеличено пространство для ног. Каждое сидение оснащено сенсорным экраном с режимом медитации.
Ранее в Сети появился тизер нового Infinitis Q.
Автор: Джанабилова Татьяна П